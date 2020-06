ASSE, RC Lens, OM – Mercato : Vagner s’exprime sur son avenir

true

Prêté cette saison à Nancy par l’ASSE, Vagner Dias (24 ans) s’est relancé en Ligue 2. Le Cap-Verdien a botté en touche concernant son avenir.

Vagner Dias (24 ans) n’est pas certain de retourner à l’ASSE. Recruté libre à l’été 2017 de Gil Vicente (D1 portugaise), l’ailier cap-verdien sort de deux prêts concluants à Nancy (Ligue 2).

Désormais, l’ASSE se pose des questions concernant son avenir. Le coach stéphanois Claude Puel pourrait être intéressé de le voir à l’oeuvre à l’entraînement. En tout cas, Vagner Dias attire la convoitise de plusieurs écuries de Ligue 1 avec ses 7 buts en 15 matches de L2 cette saison. Le RC Lens, l’OM et le FC Metz sont venus aux renseignements concernant sa situation. Ces derniers jours, Manu Lonjon a annoncé que le Stade Brestois était en pole pour l’accueillir.

À l’ASSE ou ailleurs, Dias a « la volonté de joueur au plus haut niveau »

Devant ces multiples rumeurs, Vagner Dias a pris la parole pour faire le point sur son futur. Dans Le Républicain lorrain, l’ailier de poche (1m68) a botté en touche : « Je suis encore sous contrat avec Saint-Etienne. Pour mon avenir, je ne peux rien dire. C’est mon agent qui gère tout ça, on verra bien. Moi, je me concentre pour être à 100 % le plus vite possible. J’ai la volonté de jouer au plus haut niveau. Je pense que c’est normal. »

Depuis novembre, le joueur sous contrat jusqu’en 2022 avec l’ASSE se remet d’une luxation de la cheville. Désormais apte, Dias n’est pas encore en plein possession de ses moyens : « Moralement, ça m’a fait du bien d’être auprès de ma famille. Ça m’a donné de la force. Officiellement, je suis encore prêté à l’ASNL jusqu’au 30 juin… Je suis bien rétabli de ma grave blessure subie avec l’ASNL face au Paris FC à Marcel-Picot fin novembre. Je peux frapper et dribbler. Mais, je ressens toujours quelques douleurs. C’est normal après une telle blessure. D’ailleurs, j’ai encore des soins à suivre. J’ai passé toute cette période de confinement au Cap-Vert. J’ai fait le maximum pour travailler dans de bonnes conditions, en respectant les règles. » Après avoir redoublé d’efforts en rééducation, Vagner Dias attend de connaître la volonté des Verts pour éclaircir sa situation.