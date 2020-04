ASSE, RC Strasbourg – Mercato : Fofana – Simakan, destins liés ?

true

Les défenseurs Wesley Fofana (ASSE) et Mohamed Simakan (RC Strasbourg), très convoités, sont dans le viseur des mêmes clubs…

A l’ASSE, Wesley Fofana vient de prolonger son contrat jusqu’en 2024. Et au RC Strasbourg, Mohamed Simakan est lié au club alsacien jusqu’en 2023. Mais ces deux joueurs figurent parmi les jeunes éléments de L1 les plus convoités, et ce sont les mêmes clubs qui s’intéressent à eux.

« L’AC Milan, Tottenham, Leipzig, Francfort, Dortmund, Everton, et Southampton ont tous envoyés des hommes pour venir établir des rapports sur le natif de Marseille. Des clubs dont les recruteurs ont tous fait remonter le nom de Wesley Fofana (Saint-Etienne) également. Le nom des deux défenseurs français est souvent lié dans les discussions », révèle FootMercato.

Le média, qui a pu faire le point avec Badou Sambague, l’agent de Simakan, semble particulièrement bien aimé sur les dossiers, lui qui expliquait dimanche que le Milan AC était prêt à aligner15 millions d’euros sur le joueur strasbourgeois…