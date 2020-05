ASSE : relégué avec la réserve, Nedder fait le bilan

true

Malgré la relégation de l’équipe réserve de l’ASSE, Razik Nedder, son coach, ne désarme pas.

Relégué avec la réserve un an après avoir remporté la Coupe Gambardella avec les U19 de l’ASSE, Razik Nedder positive malgré la relégation en National 3. « Plusieurs joueurs ont été convoqués par Claude Puel et mes échanges quotidiens avec lui sont très enrichissants, a confié le technicien au Progrès. Je profite de son énorme compétence pour avancer. Certains joueurs, comme Wesley, Charles et Mahdi, qui étaient prévus avec la réserve, n’ont plus été disponibles. L’accumulation des rencontres de l’équipe première a entraîné des blessures et obligé à puiser encore plus dans l’effectif de la réserve. Par ricochet, notre équipe de N2 a été considérablement rajeunie. »

« Cette relégation ne change rien »

Et à lui d’évoquer les manques de ses jeunes pousses… « On a manqué de tranchant, de buts pour bonifier notre maîtrise collective, et aussi de rigueur défensive. On doit être capable de faire preuve de pragmatisme sans jeter nos principes de jeu. On a un jeu de possession, ça nous a coûté. Parfois, on prenait le temps de mettre en place des actions au lieu de sanctionner rapidement des phases de déséquilibre. On était convaincus de pouvoir se sauver sur le terrain mais on se doit de respecter la décision de la Fédé. »

Selon le Stéphanois, le fait d’évoluer en N3 plutôt qu’en N2 ne changera pas vraiment les objectifs de la réserve. « Bien sûr il y a un écart avec entre le N2 et le N3, mais l’idée principale est de confronter ces joueurs au monde adulte. Le N3 est un championnat très difficile, surtout dans notre région. Au vu de la fonction de cette équipe, cette relégation ne change rien. On veut avoir l’équipe la plus compétitive possible composée de joueurs à potentiel. Une fois l’exigence du football d’adultes assimilée, ils seront proches du monde professionnel. »