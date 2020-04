ASSE : remplir le Stade de France pour lutter contre le Covid-19, la belle initiative

true

L’AS Saint-Etienne propose à 80.000 de ses supporters de verser un euro en faveur de l’Hôpital Nord pour lutter contre coronavirus.

L’heure est à la mobilisation générale en France contre le Covid-19. Alors que se profile le pic de l’épidémie, la population vient en aide au personnel hospitalier et à tous ceux qui, au quotidien, luttent contre ce terrible virus. Car en plus de mettre un terme à ce fléau, il s’agit aussi de retrouver au plus vite une vie normale.

Chaque club de Ligue 1 ainsi que la plupart des groupes ultras rivalisent d’imagination pour lever des fonds. Hier, l’AS Saint-Etienne a lancé une cagnotte plafonnée à 80.000€ pour l’Hôpital Nord de la ville. Quatre-vingt mille, c’est le nombre de places du Stade de France, où les Verts devaient défier le PSG pour la finale de la Coupe.