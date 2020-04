ASSE : Rémy Cabella passe son confinement à jouer avec un Vert

true

Rémy Cabella a réalisé un live sur Instagram où il a longuement été question de l’ASSE. Et notamment de Romain Hamouma.

Parti de l’ASSE pour Krasnodar en juillet dernier, Rémy Cabella a répondu vendredi à quelques questions de supporters stéphanois lors d’un live instagram. « Mon meilleur souvenir à Sainté ? Mon premier but ! En mois de quarante secondes, c’était incroyable ! Je savais que j’étais déjà à la maison. Voir ce Chaudron, c’était incroyable ! Je remercie les supporters stéphanois du fond du coeur », a notamment confié l’Ajaccien.

Cabella a aussi évoqué sa relation avec Assane Diousse. « C’est l’une de mes plus belles rencontres dans le foot. Je me suis régalé avec lui. C’est la joie de vivre incroyable. C’est ce que j’aime, quelqu’un qui ne se prend pas la tête. Il me manque énormément. »

Et l’ancien marseillais a aussi confié qu’il passait pas mal de temps avec Romain Hamouma pendant son confinement… « Mon Rom, ça c’est mon ange gardien. Rom je suis tous les soirs avec lui en jeu vidéo sur l’ordi. Tous les soirs, tous les soirs ! On ne se lâche pas ! »