ASSE : Riolo fracasse Caiazzo, Romeyer et les dirigeants indignes de la L1

Le journaliste Daniel Riolo ne comprend pas que l’ASSE puisse songer à ne pas jouer la finale de la Coupe de France si elle se déroule à huis clos.

Hier soir, l’After Foot a consacré son émission aux Girondins de Bordeaux, où les dirigeants sont prêts à tout pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, notamment à court-circuiter des agents. Ce qui devrait leur valoir un procès. Du coup, Daniel Riolo s’est lâché à l’encontre de ces patrons de clubs qui ne pensent qu’au profit, ciblant en premier lieu Bernard Caiazzo et Roland Romeyer.

« L’AS Saint-Etienne qui parle d’un forfait en Coupe de France et de l’incertitude pour rejouer en 2020, je pense qu’ils ne veulent pas rejouer au football. Il y a énormément de présidents de clubs de Ligue 1 qui n’en ont rien à cirer. Ils s’en foutent même de l’argent qui a été perdu, et il n’y en a pas tant que ça qui a été perdu pour eux. De toute façon, ils vont se rincer sur les prochains droits télés. Il y a beaucoup de clubs qui n’ont aucune ambition »

« Le football n’intéresse pas grand monde dans ces clubs-là. J’assume à 1000%. Il y a plus de la moitié de nos clubs et de nos dirigeants qui n’en ont rien à cirer. Ils ne sont pas passionnés, ils vivotent, ils gèrent leur club, l’oseille rentre, ils payent leurs joueurs, les employés, il y a du monde qui vient au stade ou pas. Ce n’est pas la billetterie qui rapporte du blé, ce sont les droits TV et le mercato. Personne n’était prêt à reprendre et avait envie de se battre pour ça. »