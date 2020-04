ASSE : Robert Herbin décédé, les mots forts de Jean-Michel Larqué

false

L’ancien capitaine de l’ASSE, Jean-Michel Larqué, a salué la mémoire de Robert Herbin, légendaire entraîneur des Verts disparu ce soir.

C’est un capitaine Larqué ému qui s’est exprimé ce soir sur les ondes de RMC. Réagissant au décès de Robert Herbin, entraîneur légendaire de l’ASSE, disparu ce soir.

« Robbie est parti. Il était à l’hôpital depuis le début du week-end, il est parti en fin de soirée. C’était un entraîneur qui avait amené des méthodes nouvelles, dans le travail et dans la préparation. Ma fille me disait récemment : « mais il criait sur le banc ? » Non, je ne l’ai jamais étendu élever la voix. C’était un homme compliqué, oui. Et je le dis d’autant plus facilement que lorsque je suis parti de l’ASSE, je n’étais pas en bons termes avec lui. Mais j’ai tout de même été peiné de voir certains articles (référence à un article du Parisien) faisant référence à des addictions alors qu’il avait tellement de qualités… »