ASSE : Robert Herbin reçoit l’hommage de ses meilleurs ennemis du FC Nantes

true

Rivaux de l’ASSE du temps où Robert Herbin entraînait le club, les anciens du FC Nantes ont tous un mot gentil à l’égard du Sphinx, disparu lundi soir.

Dans les années 670-80, le FC Nantes était le meilleur rival de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Forcément, l’annonce du décès de Robert Herbin a touché les anciens Canaris qui ont également rendu hommage au Sphinx dans les colonnes de « Presse Océan ».

« Je ne le connaissais pas personnellement mais je le saluais à chaque match. Il a toujours été élogieux sur nous », se souvient l’ancien numéro 10 Gilles Rampillon : « Il avait une personnalité complexe mais j’appréciais sa sérénité et son intelligence tactique. Comme Jean Vincent, il restait calme et pondéré. Il a aussi été un super joueur au parcours similaire à celui d’Henri Michel, il a commencé au milieu et terminé en défense centrale. Henri Michel, Michel Hidalgo et maintenant Robert Herbin, ce sont de grandes personnalités qui nous ont quittées. Je pense qu’il était aussi très apprécié à Nantes ».

Passé brièvement par le poste de directeur sportif de l’ASSE (1996-97), Maxime Bossis préfère se souvenir de l’entraîneur Herbin plutôt que de celui qui le critiquait lors qu’il était chez les Verts : « Je l’ai plus croisé quand il était entraîneur des Verts. C’était le meilleur ennemi du FC Nantes des années 70. Il a incarné le Saint-Etienne de la grande époque où toute la France était derrière les Verts, y compris nous les Nantais ». Rappelons que le FCN aura été la licorne de Herbin, lequel n’est jamais parvenu à s’imposer une seule fois à Marcel-Saupin en tant qu’entraîneur (10 défaites, 1 nul).