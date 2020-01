ASSE : Rocheteau juge la méthode Puel et affiche quelques regrets

true

Dominique Rocheteau n’aura presque laissé que des bons souvenirs à l’ASSE. Attaquant charismatique puis dirigeant respecté, l’intéressé a rangé sa casquette de directeur sportif pour couler des jours heureux en famille.

« Pour avoir des résultats, il faut avoir de la continuité »

Resté proche des Verts, l’ancien buteur de l’équipe de France garde quelques petits regrets. « J’ai été directeur sportif de l’ASSE pendant dix ans. On a quand même été cinq années européens. Ce n’est pas si mal dans le contexte actuel, avec la concurrence, a-t-il affirmé sur les ondes de France Info. Ce que je regrette un petit peu, c’est que pour avoir des résultats, il faut avoir de la continuité. Il faut que l’entraîneur reste suffisamment longtemps pour qu’il mette son empreinte. Après Christophe, il y a eu l’Espagnol, c’était un peu difficile… Il y a eu Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant qui ont fait un super passage. Ils nous ont qualifiés pour la Coupe d’Europe. »

« Claude, il se fiche de ce qu’on peut penser »

L’ancien directeur sportif de l’ASSE attend-il la même issue avec Claude Puel aux commandes de l’équipe fanion ? « Moi je le connais bien. On le sait, c’est un bâtisseur, a-t-il enchaîné. Il construit et il se fiche de ce qu’on peut penser mais c’est plus difficile car il faut des résultats rapidement. Mais il n’hésite pas à prendre des risques, à lancer des jeunes. C’est ce qu’il fait actuellement et pour un club, c’est fabuleux. Quand on regarde ce qu’il a fait à Leicester, là-bas ils en récoltent les fruits maintenant. Ils sont sur le podium actuellement dans le championnat anglais. »