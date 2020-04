ASSE : Roland Romeyer veut arrêter les frais !

true

Co-président de l’ASSE, Roland Romeyer aimerait que la fin de la saison soit sifflée par les instances pour préserver la santé des joueurs. À Saint-Étienne, il est bien le seul.

Rudi Garcia a résumé l’idée globale qui se répand dans les coulisses du football français : la saison doit se terminer le plus rapidement possible. Et pas au détriment de la santé de tous ceux qui sont lancés en première ligne : joueurs, entraîneurs et staffs.

L’entraîneur de l’OL aimerait évidemment reprendre la compétition mais il est conscient que les conditions sanitaires dans lesquelles le coronavirus a plongé le pays entier sont aléatoires. À Lyon comme ailleurs, on restera attentif aux prochaines annonces du gouvernement dans la perspective de jours meilleurs.

Romeyer, seul à l’ASSE pour un arrêt de la saison ?

Du côté de l’ASSE, on semble partager la position de Garcia… mais seulement dans l’esprit de Roland Romeyer ! « Droit dans ses bottes mais si seul… Face au Trio Caïazzo, Thuilot, Puel, il serait le seul à militer pour la non reprise du championnat de France. Il met en avant la santé de ses joueurs », a assuré dimanche Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Supporter n°1 des Verts, Romeyer n’en resterait donc pas moins le plus raisonnable.