ASSE : Puel rend hommage à Perrin, Romeyer garde un petit regret

Claude Puel et Roland Romeyer ont a rendu un bel hommage à Loïc Perrin, le capitaine de l’ASSE qui a décidé de raccrocher les crampons.

Après 23 années passées au sein de l’ASSE, Loïc Perrin a achevé sa carrière unique sous le maillot stéphanois par la finale de la Coupe de France. Passé la déception de cette dernière ratée, l’heure est à l’hommage pour ce défenseur mythique de l’histoire des Verts.

Roland Romeyer, le président du directoire de l’ASSE, a livré un bel hommage sur le site du club. Appuyant notamment sur son poids dans le retour au plus haut niveau des Verts. « Il faut féliciter Loïc pour tout ce qu’il a apporté à l’AS Saint-Étienne comme joueur. On ne peut résumer sa carrière au seul nombre d’années qu’il a passées au club. Il a duré parce qu’il a été extrêmement performant sur le terrain. Il a été l’un des moteurs de notre renouveau sportif à partir de 2012. Si l’ASSE s’est alors maintenue dans le top 5, c’est aussi parce que Loïc a su tirer l’équipe vers le haut ».

Néanmoins, le dirigeant stéphanois garde un goût d’inachevé, celui de ne pas avoir vu Perrin revêtir le maillot des Bleus. « Mon seul regret est de ne pas l’avoir vu porter le maillot de l’équipe de France. Il en était pourtant si près en 2014, avant la Coupe du monde. Je suis convaincu qu’il deviendra un grand dirigeant. C’est un homme réfléchi qui aime profondément le club et connaît parfaitement l’environnement stéphanois », assure Romeyer.

De son côté, l’entraîneur Claude Puel a rendu hommage à la longévité du défenseur qui lui rappelle la sienne sous le maillot monégasque. « Je sais ce que représente le fait de n’avoir joué que pour un seul club, d’en avoir défendu les couleurs et de lui avoir tout donné. Bravo à Loïc pour sa carrière au sein de l’ASSE et pour l’image d’honnêteté, de professionnalisme et de leadership qu’il a véhiculée. Une nouvelle ère s’ouvre pour lui. Ce n’est pas la fin d’une histoire. C’est au contraire le début d’une autre aventure dans un club où il a encore beaucoup à donner. »