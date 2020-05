ASSE : Rothen a de gros doutes sur Jessy Moulin

true

Sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué l’avenir de l’ASSE en formulant de gros doutes sur la nomination de Jessy Moulin comme gardien n°1.

Claude Puel a indiqué que Jessy Moulin serait le gardien titulaire de l’ASSE la saison prochaine et cette annonce a incité Jérôme Rothen à régir, sur RMC. « C’est une anomalie, ce n’est même plus un choix sportif. Il y a quand même trois classes d’écart entre Ruffier et Moulin. Il s’est passé des choses avec Ruffier, c’est tout à l’honneur de Claude d’avoir été cash avec Ruffier et de lui avoir dit « si tu restes, de toute façon tu seras numéro deux. » Mais les ambitions de Saint-Etienne m’inquiètent d’autant plus », a commenté l’ancien parisien, dont les propos sont retranscrits par le site Poteaux Carrés.

Selon Rothen, Moulin n’apporte pas assez de garanties. « On dit que Moulin a fait ses preuves mais il a fait quelles preuves en fait ? Depuis qu’il est dans les buts de Saint-Etienne, je suis désolé, le classement a été de pire en pire. Ils ont été sauvés parce que le championnat a été arrêté mais si ça se trouve ils auraient fini barragistes, c’était bien parti pour. Je ne veux pas fracasser Moulin mais il a 34 ans. S’il avait eu du talent pour s’imposer dans un club comme Saint-Etienne en Ligue 1… Ce n’est pas une pipe mais c’est un numéro deux. »

On fera tout de même remarquer que c’est avec Moulin dans les buts que l’ASSE avait réalisé ses deux premières clean sheets de la saison à Nîmes (1-0) et contre Lyon (1-0). Et que c’est avec lui que les Verts ont obtenu leur billet pour la finale de la Coupe de France en battant Rennes (2-1). Ou encore que WhoScored classe Moulin en tête des joueurs stéphanois les plus performants de la saison, un classement où Ruiffier n’apparaît qu’en 22e position, à égalité avec Loïs Diony.