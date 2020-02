true

Depuis son arrivée à l’ASSE, Claude Puel semble décidé à faire des choix radicaux, quitte à faire des dégâts dans son vestiaire. Voilà déjà quelques temps qu’une ambiance plutôt tendue est relayée avec les cadres du club. L’épisode Stéphane Ruffier est venu alimenter le feuilleton aujourd’hui.

Ce vendredi, le gardien de but de stéphanois a donc apprès par Claude Puel qu’il était écarté de la cage pour faire place à son éternel numéro deux, Jessy Moulin. Et visiblement, la décision est très mal passée pour Ruffier.

Plus tôt dans la journée, nous vous relayions des informations sur le départ précipité du gardien stéphanois. Mais l’insider Mohamed Toubache-Ter a également révélé que Stéphane Ruffier aurait laissé éclater sa colère de manière violente. « On me manque de respect, si c’est comme ça, donnez moi mon chèque que je me casse », aurait « hurlé » le portier stéphanois. De quoi tendre un peu plus l’ambiance autour de l’ASSE.