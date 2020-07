ASSE : Ruffier, c’est carton jaune !

true

Alors qu’un licenciement était évoqué, Stéphane Ruffier est invité à réintégrer le groupe stéphanois jeudi après sa mise à pied. L’ASSE prône la clémence.

Stéphane Ruffier ne sera pas licencié par l’ASSE, comme on pouvait penser que le club en prenait le chemin après sa mise à pied. Selon nos informations, le club a sanctionné le Basque d’un blâme et de six jours de retenue de salaire pour avoir refusé de participer à une opposition et pour être arrivé en retard à une séance d’entraînement.

Réintégré mais en sursis ?

Avec 383 matches, Ruffier (33 ans) est le gardien le plus capé de l’histoire de l’ASSE, devant la légende Ivan Curkovic, et les dirigeants ont décidé, à l’unanimité, de se montrer cléments. Toutefois, le divorce semble toujours consommé avec Claude Puel, que Patrick Glanz, l’agent du gardien, avait attaqué dans les médias cet hiver. Ruffier, qui aurait déjà reçu un premier avertissement à la reprise de l’entraînement, serait en sursis. Puel ne compterait plus sur lui, pas même en doublure de Jessy Moulin dont il a loué la prestation contre Paris, vendredi dernier, en finale de Coupe de France, ainsi que l’état d’esprit.