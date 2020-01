ASSE : Ruffier dévoile le changement qui a boosté les Verts

true

Loïc Perrin laissé au repos, Stéphane Ruffier portait le brassard de capitaine de l’ASSE à Monaco (1-0), où un but de Denis Bouanga a permis aux Verts de se hisser en ¼ de finale de la Coupe de France.

Le retour de l’ancien nîmois a fait du bien, celui de Yann M’Vila aussi. Et William Saliba, éloigné des terrains pendant deux mois, n’a pas été étranger au gros match de la défense verte. Auteur d’un clean sheet, Ruffier a apprécié.

« Il fallait rester vigilant, parce qu’on est tombé contre une belle équipe de Monaco, a commenté le Basque sur le site des Verts. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. On a su retrouver un équilibre défensivement, il faut que l’on garde ça. On a encore beaucoup de travail. On a eu beaucoup de blessés, on commence à récupérer nos joueurs, à avoir un groupe qui commence à être plus solide avec des joueurs d’expériences. On va pouvoir travailler plus sereinement maintenant. »

Prochains rendez-vous dimanche à Metz et mercredi prochain contre l’OM, pour des Verts (15es de L1) bien décidés à effectuer une remontada au classement… et à faire un gros coup en Coupe.