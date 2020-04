ASSE : Ruffier, Moulin, Puel… un ancien Vert glisse ses vérités

true

Ancien capitaine de la réserve de l’ASSE, Romain Reynaud, coach de Hauts-Lyonnais, promu en National 2, se confie sur l’actualité des Verts.

But : Romain, vous avez eu le temps de suivre la saison des Verts ?

Romain REYNAUD : Un peu. C’est une saison difficile. Ça n’a pas marché avec Printant. Avec Puel, c’est complètement différent. Il est très rigoureux. A son arrivée, j’avais émis quelques doutes sur le plateau du Club ASSE de TL7. Je m’attendais à ce qu’il y ait des frictions. Les cadres étaient dans leur petit confort, c’était sûr que Puel allait les bousculer. J’ai l’impression qu’il ne les ménage pas, qu’il va chercher à en écarter quelques uns pour reconstruire. Il a déjà commencé.

C’est ce qu’il fallait ?

Je pense, oui. Mais le risque, c’est le court terme. La situation en championnat est délicate. Il faudra se sauver. Le bonus, c’est la Coupe de France. Cette finale, tout le monde l’attend. Ce sera le PSG en face mais sur un match, tout est possible. Surtout qu’il y a quand même du talent chez les Verts.

Le plus beau palmarès du football français. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 28, 2020

Qu’avez-vous pensé de l’affaire Ruffier ?

C’était évident que s’il allait sur le banc, ça allait mal se passer. Cette polémique ne m’a pas du tout étonné. Mon avis, c’est que Ruffier a peut-être fait la saison de trop. Il était moins performant. Il est tombé sur un coach qui a voulu changer le fonctionnement et il n’a pas accepté. J’ai toujours trouvé aberrant qu’il joue tous les matches alors que Jessy Moulin a été performant à chaque fois qu’on a fait appel à lui. Il n’avait même pas les coupes, même pas l’une d’elles, ces dernières saisons, alors que c’est un mec exemplaire au niveau de l’été d’esprit. Forcément, c’est un pote, donc je suis content pour lui. On était au centre de formation ensemble. L’ASSE, c’est son club. Il a le sang vert. Il a toujours travaillé pour avoir droit à ces moments-là. Après, je n’ai rien contre Ruffier. Des copains le connaissent bien et ils me disent que derrière la carapace, c’est un super mec.

Puel s’appuie sur les jeunes…

Il a raison. C’est ce qu’il faut. Il va bâtir. Il faut du temps. Là, il pose les premières pierres, les fondations. Il a défini un cadre et il voit ceux qui vont rentrer dedans. C’est un nouveau cycle.