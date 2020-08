ASSE : Ruffier, M’Vila, Boudebouz et Khazri absents à Dinard (officiel)

true

Comme on pouvait s’y attendre, Claude Puel a fait des choix tranchés dans le groupe de l’ASSE convoqué pour le stage de Dinard.

Il y a quelques minutes, l’AS Saint-Etienne a communiqué sa liste de 24 (21 joueurs de champs + 3 gardiens) qui effectuera le stage de Dinard (Bretagne) de ce mercredi à dimanche.

Comme on pouvait s’y attendre, Stéphane Ruffier, Yann M’Vila, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri n’y figurent pas. Pas plus que Miguel Trauco (en instance de départ), Sergi Palencia, Gabriel Silva ou Loïs Diony. Harold Moukoudi n’est pas du voyage non plus.

Pour les trois ex-cadres, il s’agit bien évidemment d’un choix de Claude Puel qui a appelé Zaydou Youssouf et de nombreux jeunes pour le périple breton.