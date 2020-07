ASSE : Ruffier n’aurait rien reçu du club, son retour à l’entraînement reporté ?

true

Stéphane Ruffier, le gardien de but de l’ASSE, serait attendu à l’entraînement demain selon le club. Mais la réalité serait différente…

Ce mardi, l’ASSE a communiqué officiellement après les informations révélées par l’Equipe hier. Alors qu’un licenciement était pressenti, Stéphane Ruffier doit finalement retrouver le groupe stéphanois après une mise à pied disciplinaire. Le club précise même que Stéphane Ruffier doit reprendre l’entraînement « demain ».

Problème, la réalité ne serait pas tout à fait celle-là si l’on en croit Manu Lonjon. Le journaliste, dont les liens avec le portier des Verts sont connus, a révélé sur son Live Twitch que le portier des Verts a appris le verdict du club par les informations de l’Equipe et le verdict aujourd’hui. Et pour cause, puisqu’il n’aurait reçu aucun courrier pour le moment.

Et concernant son retour dans l’effectif, Manu Lonjon a également glissé une confidence. « Il n’ira pas à l’entraînement demain vu qu’il n’a pas reçu le courrier, pour lui il est donc toujours mis à pied ». En prime, le journaliste a souligné… qu’aucun entraînement n’était prévu demain. Ce dossier semble donc toujours aussi flou…