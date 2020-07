ASSE – Rumilly : Ruffier hors du groupe, Krasso d’entrée… Les choix forts de Claude Puel

true

S’il ne s’agit pas de tirer de grands enseignements d’un premier match amical, il y a néanmoins quelques informations de la première compo de l’ASSE 2020-21.

D’ici quelques minutes (14h), l’AS Saint-Etienne disputera son premier match amical de la saison, à huis clos, face aux amateurs de Rumilly (National 2) à L’Etrat. Les compositions d’équipe viennent de tomber.

Sur ce match, Claude Puel a décidé de convoquer 24 joueurs et alignera deux équipes différentes une par mi-temps. Si le Castrais a convoqué trois gardiens (Moulin, Bajic, Green), Stéphane Ruffier est resté en marge du groupe. Miguel Trauco est lui aussi absent.

Sur le premier acte, deux nouvelles recrues feront leurs débuts : Jean-Philippe Krasso (ex-Epinal) et Setigui Karamoko (ex-Béziers). Maxence Rivera et Aïmen Moueffek, auteurs d’une bonne préparation, sont également alignés.

Le second acte sera marqué par les premières minutes de plusieurs cadres comme Denis Bouanga, Ryad Boudebouz, Yann M’Vila et Loïc Perrin. Le match sera diffusé en différé sur ASSE TV à 17h. « But ! Saint-Etienne » vous fera un retour de cette partie.