ASSE : sa retraite, son futur rôle chez les Verts… Perrin clarifie les choses !

true

Pour la première fois depuis l’annonce de sa retraite sportive, Loïc Perrin (35 ans) s’est exprimé au micro de RMC Sport lundi soir. Morceaux choisis.

Sur sa décision de raccrocher

« J’avais pris ma décision d’arrêter une ou deux semaines avant la finale, je l’avais annoncé au Président (ndlr : Romeyer) et à Claude Puel donc il aurait pu se passer n’importe quoi, je savais que c’était mon dernier match ».

Sur le message le plus surprenant reçu

« J’ai eu un message de Juninho. On sait qu’il y a toujours une rivalité entre lyonnais et stéphanois. Il faut faire la part des choses mais il m’a envoyé un message très sympathique ».

Sur la suite avec les Verts

« Une année sabbatique ? Je ne pense pas… Ce sont les opportunités qui fixent le timing. Là, j’ai profité un peu de mes proches. Cela fait du bien de prendre du temps pour eux. J’ai une reconversion prévu depuis de longues années. C’est aussi ce qui m’a aidé à me projeter, savoir que je restais dans mon club ».

Sur son rôle plus précisément

« J’ai toujours voulu apprendre un nouveau métier. En tant que joueur, on connait que le terrain. Je vais apprendre un nouveau métier et le faire sans prétention. J’ai demandé de découvrir tous les services du club afin de voir ce qui va me plaire, moins me plaire. Je resterais forcément proche du sportif. C’est ce qui me correspond le mieux mais j’ai aussi envie de découvrir toutes les composantes du club ».

Sur un avenir de coach

« Je sais ce que je ne peux pas faire. Entraîneur, ça ne m’intéresse pas. Je n’ai pas passé de diplôme en ce sens. Ce sera plus dans la direction sportive ».

Sur la présidence du club

« Avec le président (Roland Romeyer), on partage les mêmes valeurs. C’est aussi pour ça qu’il a cité mon nom mais je n’ai pas envie d’être président de l’ASSE … ou alors dans de nombreuses années. D’ici là, j’ai plein de choses à apprendre (…) Je devrais être de la prochaine session de la formation de Limoges mais cela ne débute qu’en 2021. C’est réfléchi, c’est prévu ».