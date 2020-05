ASSE : sa saison, Puel, sa prolongation… Yohan Cabaye dit tout

true

Arrivé à la toute fin de l’été dernier, le milieu de terrain de 34 ans ne se voit pas raccrocher les crampons. Au contraire, il aimerait prolonger à l’ASSE.

Claude Puel l’a déjà dit ces dernières semaines : il aimerait que Yohan Cabaye poursuive l’aventure à l’ASSE. Dans son plan de reconstruction, le manager des Verts a besoin de joueurs expérimentés comme l’ancien international (34 ans) pour encadrer les jeunes prometteurs. Interrogé par L’Equipe, le milieu de terrain a confirmé l’existence de pourparlers et est revenu sur une saison qui l’a vu monter en régime.

« Une prolongation ? J’ai eu le coach, qui l’a dit ensuite publiquement. On discute, oui, Je ne ferme aucune porte. On est fin mai, les championnats étrangers ne sont pas finis, on verra. Je n’exclus rien. »

« Cette saison a été un peu difficile au début en raison des blessures. Je n’ai pas joué en fin d’année 2019. Mais j’ai bien bossé pour revenir et, surtout, j’ai pu enchaîner les matches. C’est ce qui me manquait. Mon dernier match remontait quand même à décembre 2018. J’ai continué à m’entraîner, et heureusement d’ailleurs. Mais retrouver un groupe, des séances normales, ça m’a fait du bien. Porter ce maillot m’a rendu heureux aussi. Je ne suis pas de nature inquiète, mais en voyant les petits pépins arriver, je me posais des questions. Heureusement qu’au club et dans mon entourage, on me rassurait, on me disait que c’était normal. Le public m’a toujours soutenu également. Et depuis janvier, je me sentais bien. »