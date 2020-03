ASSE : Saint-Maximin dribble même pendant le confinement !

true

L’ancien pensionnaire du centre de formation de l’ASSE Allan Saint-Maximin, aujourd’hui à Newcastle, a posté une vidéo sympa où il dribble ses filles, chez lui.

On s’occupe comme on peut, en cette période de confinement lié à l’épidémie de coronavirus. Passé de l’OGC Nice à Newcastle cet été, Allan Saint-Maximin, l’ancien joueur de l’ASSE et de l’AS Monaco, est en mode pause, comme tout le monde.

Mais cela ne l’empêche pas de taquiner le ballon, chez lui, comme tant d’autres footballeurs qui souhaitent se distraire.

Allan Saint-Maximin s’amuse à dribbler ses filles pendant son confinement. 🎥 @asaintmaximinpic.twitter.com/K1EjZTQufW — Actu Foot (@ActuFoot_) March 22, 2020

Et bien sûr, l’attaquant, fin technicien, ne peut pas s’empêcher de dribbler, en l’occurrence ses filles, qui finiront par terre suite aux tours de passe-passe de leur papa. Incorrigible « ASM » !