ASSE : Saliba de retour chez les Verts, Arteta en remet une couche

Le défenseur d’Arsenal, William Saliba, disputera-t-il la finale de la Coupe de France avec l’ASSE au PSG le 24 juillet prochain ?

C’est LA grande question du moment à l’ASSE : le défenseur William Saliba, transféré il y a plus d’un an à Arsenal et prêté aux Verts, va-t-il pouvoir disputer la finale de Coupe de France face au PSG, le 24 juillet prochain ? Rien ne permet de l’affirmer à cette heure.

Seule certitude, les discussions ont repris entre les deux clubs. Et le joueur, on le sait, a clairement fait comprendre à ses dirigeants (anglais) qu’il souhaitait être au Stade de France dans quelques jours. Hier soir, alors qu’Arsenal concédait le nul face à Leicester (1-1), l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a donné son sentiment sur le dossier. Lui qui a toujours considéré qu’il était logique de laisser Saliba à disposition des Verts. Propos accordés à Metro Sports.

« Vous savez ce qui s’est passé ces derniers jours, je préfère donc rester un peu à l’écart. Mais j‘espère vraiment que les deux clubs pourront trouver un accord et mettre fin à cette situation. Il faut rester positif et faire en sorte de répondre à l’envie du joueur. »