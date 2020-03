ASSE : Saliba sous pression dès ses débuts à Arsenal

true

Ancien joueur d’Arsenal, Bakary Sagna est élogieux à l’égard de William Saliba (ASSE, 19 ans) qu’il voit comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League.

S’il n’a que 19 ans, William Saliba (AS Saint-Etienne) suscite déjà beaucoup d’espoir à Arsenal. Du côté des supporters des Gunners, on attend beaucoup du défenseur français, recruté l’été dernier pour 30 M€ mais prêté dans la foulée chez les Verts afin de finir sa formation. Alors que l’ASSE espère pouvoir compter sur le natif de Bondy jusqu’à la fin de cette saison étrange, mise en pause par la crise sanitaire du coronavirus, Saliba fait déjà beaucoup parler en Angleterre.

Ancien joueur d’Arsenal et ex-international tricolore, Bakary Sagna a donné son avis à « Goal » sur Saliba. Le latéral droit formé à l’AJ Auxerre est persuadé de la réussite du jeune Stéphanois : « Il devra d’abord s’adapter au football anglais. C’est un joueur promis à un grand avenir mais Arsenal a besoin qu’il performe dès ses débuts. Il en a probablement conscience, il a beaucoup de qualités et apprendra vite. J’espère qu’il réalisera de bonnes choses et deviendra l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League ».

Pour Bakary Sagna, Saliba a tout ce qu’il faut pour réussir à Londres : « Le dernier match que j’ai vu de lui était incroyable. Je l’ai analysé en tant que fan d’Arsenal et il s’est très bien débrouillé ». De là à concurrencer les plus grands ? Oui pour l’ancien joueur des Bleus : « Si Saliba croit qu’il peut être aussi bon que Van Dijk, c’est qu’il a probablement regardé ses matches, qu’il les a analysés. Ce n’est qu’une question de travail. Si vous voulez être le meilleur à l’arrière, il faut tout miser sur le boulot et la détermination ».