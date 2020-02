ASSE – Stade de Reims (1-1) : comment Moulin a vécu la polémique Ruffier

true

Parachuté n°1 pour le match face à Reims du fait de la méforme de Stéphane Ruffier, Jessy Moulin s’est retrouvé sur le devant de la scène à l’AS Saint-Etienne. Même s’il n’a pas été attaqué directement par l’agent de Ruffier Patrick Glanz, l’habituelle doublure a vécu de plein fouet la polémique XXL née de la mise à l’écart de l’emblématique titulaire.

Forcément, Jessy Moulin est ressorti grandi de ce match sous pression durant lequel il a assuré face à Reims (1-1). Présent face aux micros après la rencontre pour livrer ses impressions, le natif de Valence a préféré en sourire : « La préparation était particulière, j’essaie d’être présent et de faire ce qu’on attend de moi. Je suis fier de jouer et content d’être sur le terrain. Après, ce n’est pas la même pression à vivre et je ne me réjouis pas de ce qui arrive à Stéph. »

Apprécié des supporters, Jessy Moulin a reconnu que cet épisode lui fera « des choses à raconter » quand il sera plus vieux : « Ce sont les aléas du football, il y a eu 48 heures mouvementées mais pas seulement pour moi, pour le club et l’équipe ».