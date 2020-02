ASSE – Stade de Reims (1-1) : penalty ou pas, Claude Puel refuse de polémiquer

true

Ce dimanche, l’AS Saint-Etienne a laissé filer deux nouveaux points sur sa pelouse face au Stade de Reims (1-1). Un match nul concédé lors du money-time sur une penalty obtenu et transformé par Boulaye Dia. Forcément, du côté stéphanois, ce résultat fait mal à la tête. Timothée Kolodziejczak ou encore Denis Bouanga ont notamment parlé d’un résultat s’apparentant presque à une défaite.

« Nous avons touché de très près les 3 pts »

Du côté de Claude Puel, on se voulait plus mesuré : «Nous avons touché de très près les trois points et la victoire. C’était un match compliqué à jouer car nous avons eu une semaine assez mouvementée. Nous avons été bien et cohérents avec de bonnes intentions. C’est toujours difficile contre cette équipe de Reims. Nous avons manqué de justesse technique mais au niveau de l’état d’esprit c’était bien », a-t-il tenu à positiver face à cette déception légitime.

Et ne comptez pas sur le coach des Verts pour polémiquer : « Peut-être le joueur est-il effleuré.Yann s’arrête, lève les bras. Il a tout fait pour ne pas être sur la faute. C’est dur… Il doit le toucher un petit peu mais c’est rageant de prendre ce but alors que le match était fini, on avait le ballon haut et il suffisait de le garder. C’est dommage de ne pas avoir su gérer la fin de match mais c’est comme ça, on ne va pas revenir en arrière. Il va falloir batailler jusqu’au bout. Il faut être prêt et armé ».