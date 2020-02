ASSE – Stade de Reims : Puel a d’autres soucis que Ruffier

true

C’est la mise à l’écart de Stéphane Ruffier qui fait beaucoup parler à l’ASSE depuis hier. Mais Claude Puel a d’autres soucis dans sa préparation du match contre Reims. Youssouf, Nordin, Khazri, Hamouma, Monnet-Paquet, Perrin et Fofana seront en effet absents. Youssouf s’est fait opérer hier avec succès d’une rupture du ligament croisé postérieur.

Perrin touché aux ischios

Nordin, Khazri et Hamouma ont repris la course à l’entraînement. Opéré du ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre dernier, Kévin Monnet-Paquet a également repris la course. Perrin est forfait après s’être blessé jeudi à l’entraînement, à la hanche. Le capitaine stéphanois a refoulé la pelouse dès hier matin mais selon nos informations, il souffre d’une lésion aux ischios… Enfin Fofana est suspendu. Puel devrait aligner une charnière Saliba-Kolo demain.