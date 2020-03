ASSE – Stade Rennais (2-1) : de zéro à héros, Ryad Boudebouz savoure

true

En qualifiant l’AS Saint-Etienne pour la finale de la Coupe de France à la 94e minute, Ryad Boudebouz s’est offert une belle rédemption face au Stade Rennais (2-1). Un moment que l’international algérien a savouré, sous l’oeil bienveillant de ses copains.

« Je suis aussi content pour Ryad. C’est comme si j’avais marqué. Il a pleuré de joie. C’est un rêve de gosse cette finale. Si on joue comme ça, on va s’en sortir, surtout avec l’aide de nos supporters », a notamment lâché un Denis Bouanga, heureux pour son très critiqué camarade.

« Même si certains n’en ont pas l’impression, je travaille dur »

« Quand on souffre autant ensemble, gagner comme ça, c’est une délivrance. Sur le but, je ne me pose pas de question, c’est la fin. Je la tente, ça entre et tant mieux pour moi. Tout le monde sait que j’ai fait face à beaucoup de critiques cette saison. Répondre aujourd’hui (jeudi) sur le terrain, c’est tout ce que je voulais. J’espère que ça va continuer. Je travaille tous les jours, même si certains n’en ont pas l’impression. Je travaille dur. Ce but fait du bien à tout un club, à tout un peuple et aussi à moi », a notamment confié Ryad Boudebouz, les yeux rougis face aux micros.

« Personnellement, j’en ai pris dans la gueule »

« Je suis très ému parce que depuis le début de saison, on ramasse. Personnellement, j’en ai pris dans la gueule. Quand tu mets ce but-là, ça te soulage, ça fait du bien. On ne va pas se mentir. C’est vrai que depuis le début, ça a été compliqué. J’espère tirer tout le positif de ce match-là, que ce soit collectivement et personnellement pour pouvoir encore progresser et totalement me libérer sur le terrain », a-t-il poursuivi, parlant d’un moment « inoubliable » dans sa carrière : « Quoi qu’il arrive, je suis ici, je suis bien et j’ai envie de me battre pour réussir. C’est un club qui mérite d’être en haut de tableau. J’espère qu’on réussira à se relever ».