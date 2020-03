ASSE – Stade Rennais (2-1) : les Verts envoient un premier message au PSG

true

Vainqueur du Stade Rennais (2-1), l’AS Saint-Etienne s’est donné un peu d’air en se qualifiant pour la finale de la Coupe de France. Au cœur d’une période compliquée pour les Verts en championnat, Mathieu Debuchy savourait cette belle fête… Sans pour autant galvauder la nécessité de se relancer en Ligue 1.

«On y a cru jusqu’au bout. On a joué notre football, on a été costauds au niveau de la récupération. C’est un soulagement d’aller au Stade de France, on va savourer ce soir et se replonger dans le Championnat dès demain. Ça va être une belle fête au Stade de France », lâchait le latéral droit des Verts au micro « d’Eurosport ».

Reste qu’à Saint-Denis, l’ASSE se retrouvera face à une montagne le 25 avril : le Paris Saint-Germain. En zone mixte, Wesley Fofana n’a pas semblé inquiet. Au contraire même. «Après la victoire l’année dernière en Gambardella, je commence à être abonné au Stade de France. J’espère qu’on va encore gagner. Le PSG ? Non, peur de personne ».