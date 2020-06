ASSE, Stade Rennais – INFO BUT Mercato : Everton prêt à passer à l’attaque pour Bouanga

true

D’après nos informations, une menace se précise pour Denis Bouanga, meilleur buteur de l’ASSE en 2019-20. Elle émane d’Angleterre et plus précisément d’Everton.

« La priorité, c’est d’être compétitif. Et on le sera si on garde nos meilleurs joueurs, c’est une évidence » : lors de son premier point-presse depuis la reprise de l’entraînement de l’ASSE, Claude Puel a renouvelé son envie de conserver ses meilleurs joueurs cet été. Et au même titre que Wesley Fofana, Denis Bouanga en fait évidemment partie.

Le Stade Rennais le cible aussi, l’ASSE veut le prolonger

Arrivé de Nîmes l’été dernier, l’international gabonais a été le meilleur buteur stéphanois en 2019-20 avec 12 buts, toutes compétitions confondues. Et sa bonne saison lui vaut des sollicitations. L’intérêt du Stade Rennais est avéré. Julien Stéphan apprécie beaucoup le joueur. Mais un autre club s’intéresse à Bouanga et il s’agit d’Everton, où Carlo Ancelotti milite pour sa venue. Une première offre pourrait être formulée dès l’ouverture du marché anglais. Pour se protéger, les dirigeants stéphanois envisagent une prolongation de leur attaquant, avec une revalorisation salariale à la clé.