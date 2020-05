ASSE, Stade Rennais – Mercato : le LOSC a son plan pour Bouanga, le Betis aussi !

true

Alors qu’une première offre du Stade Rennais pour Denuis Bouanga devrait bientôt être transmise à l’ASSE, le LOSC et le Betis Séville seraient aussi au taquet.

La semaine dernière, un média gabonais soutenait que le Stade Rennais allait transmettre une première offre à l’ASSE pour Denis Bouanga, en s’appuyant sur les informations d’un membre de la cellule de recrutement du club breton.

À moins de 10M€, Saint-Étienne ne discutera pas.

À partir de 10M€ allant jusqu’à 15M€ bonus compris, Saint-Etienne se mettra à table. Le Real Betis est dans les starting blocks pr @BouangaDenis

Lille en fait sa priorité en cas de départ d’Ikoné. #ASSE #RealBetis #LOSC pic.twitter.com/DXpSWYfA5Z — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 19, 2020

Mais Bouanga intéresse aussi le LOSC et le Bétis Séville. C’est ce que confirme Mohamed Toubache-Ter. Et l’insider va plus loin en révélant que l’ancien nîmois est la priorité de Lille en cas de départ de Jonathan Ikoné, mais aussi que le Betis est « dans les starting blocks ».

Enfin, selon lui, l’ASSE serait prête à l^zacher son meilleur buteur de la saison « À partir de 10M€ allant jusqu’à 15M€ bonus compris ».