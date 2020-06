ASSE, Stade Rennais – Mercato : le LOSC aurait lâché l’affaire pour Bouanga

true

D’après la Voix du Nord, le LOSC ne serait plus du tout sur les rangs pour accueillir Denis Bouanga (AS Saint-Etienne, 25 ans).

Il y a quelques semaines, le nom de Denis Bouanga (AS Saint-Etienne, 25 ans) était associé à deux clubs de Ligue 1 en plus du Bétis Séville et Everton : le Stade Rennais et le LOSC. Si les Bretons sont effectivement sur lui, les Rouge et Noir n’ont pas fait du Gabonais leur priorité numéro 1 au poste, préférant pour l’heure le nantais Moses Simon.

Quant au LOSC, il semblerait que le dossier ne soit plus d’actualité. C’est en tout cas ce qu’assure la « Voix du Nord » qui parle d’une piste qui « semble-t-il vécu » pour évoquer le dossier de l’ancien Nîmois. Les Dogues sont lancés sur d’autres types de profil (Ounas, Üner).

Du côté de l’ASSE, la donne est pour l’instant assez claire concernant Denis Bouanga. Claude Puel veut le garder et le club qui a besoin de vendre pour 10 à 15 M€ espère boucler son budget 2020-21 en sacrifiant d’autres joueurs (Honorat, Vagner, Moukoudi).