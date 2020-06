ASSE, Stade Rennais – Mercato : l’entourage de Bouanga pousse pour un départ !

true

Pour son frère Didier, Denis Bouanga (25 ans) est mûr pour voir plus haut que l’AS Saint-Etienne et rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions.

Cité du côté du LOSC (même si ce n’est plus d’actualité) et du Stade Rennais (où il n’est qu’un second choix), Denis Bouanga (25 ans) fait partie des joueurs les plus suivis de l’AS Saint-Etienne. Si du côté des Verts on espère pouvoir conserver le Gabonais cet été, l’entourage du joueur le pousse plutôt vers d’autres cieux. C’est notamment le cas de son petit frère Didier.

« Il faut qu’il aille dans un club qui joue la C1 »

Dans un article consacré à l’ancien Lorientais sur Ouest-France, l’attaquant du club de La Flèche (National 3) lui a même conseillé de regarder plus haut : « Évidemment, il rêve de jouer la Coupe du Monde avec notre pays, le Gabon. Mais, il rêve aussi de jouer la Ligue des Champions. Je lui ai dit que c’est le moment, il faut qu’il aille dans un club qui joue la Ligue des Champions. Peut-être l’année prochaine, on verra. L’important c’est qu’il continue à progresser comme ça ! »

Discret et travailleur, Denis Bouanga n’a pas semblé plus perturbé que cela par les rumeurs autour de son avenir. En même temps, l’ailier gabonais n’est pas totalement maître de son destin, sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2023. Claude Puel souhaitant le conserver, les Verts n’écouteront pas les offres inférieures à 15 M€.