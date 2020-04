ASSE : Thuilot rappelle une vérité essentielle concernant la reprise de la L1

true

Pour le directeur général de l’ASSE, Xavier Thuilot, il ne faut pas reprendre les compétitions si cela met en péril la santé des joueurs.

La sortie du confinement prévue pour le 11 mai, le monde du football aimerait reprendre dans la foulée, histoire de terminer les compétitions engagées avant la coupure. Mais cela n’est pas sans poser de grosses questions sur la santé des joueurs et de l’ensemble des acteurs, la pandémie de coronavirus étant loin d’être enrayée.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre une double page au sujet. Plusieurs médecins de clubs témoignent du fait qu’une reprise du calendrier ressemble à une mission impossible. Les dirigeants de Ligue 1 sont également très sceptiques, le directeur général de l’ASSE, Xavier Thuilot, y allant d’une vérité incontournable :

Voici la une de journal L’Équipe ce samedi 18 avril. Le journal > https://t.co/fKRbtx9DuS pic.twitter.com/FTahcCeQcC — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 17, 2020

« Si on ne rappelle pas d’emblée cet impératif absolu qu’est la santé de nos salariés, on va dire que le foot ne pense qu’au fric, ce qui n’est pas du tout la réalité de nos échanges entre clubs. » Mais les dirigeants vont devoir choisir entre la santé de leurs employés et celle de leur club, l’absence de compétition pouvant conduire certains à la faillite…