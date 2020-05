ASSE : un ancien Vert est décédé

false

L’ancien footballeur professionnel, Fabrice Lepaul, passé par l’AJ Auxerre et l’ASSE, est décédé. Le club d’Epinal a annoncé la triste nouvelle.

C’est le compte Facebook du club d’Epinal qui a donné la triste nouvelle. L’ancien footballeur, Fabrice Lepaul, notamment passé par Epinal, l’AJ Auxerre et l’ASSE, est décédé à l’âge de 43 ans. Le joueur, qui avait été révélé au sein du club de l’Yonne, avait subi un terrible accident de voiture en 1997, ce qui avait mis à mal une carrière jusque-là très prometteuse.

Passé chez les Verts, lors de la remontée de la D2 à la D1, Lepaul avait été champion de France avec l’ASSE. Voici le texte du club d’Epinal publié il y a quelques heures.

« C’est avec une profonde douleur et une immense tristesse que nous avons appris le décès de Fabrice Lepaul, ancien joueur du SAS Football.Fabrice a été formé au SAS où il a fait les beaux jours des équipes de jeunes des « boutons d’or » à tel point que l’ AJ Auxerrede Guy Roux l’a repéré et Fabrice a connu les joies du professionnalisme dans le club de l’Yonne jusqu’à jouer la prestigieuse Ligue des champions.

Puis s’en est suivi une carrière à AS Cannes Football, ASSE – Association Sportive de Saint-Etienne…

Fabrice était revenu jouer une saison au SAS en 2004-2005 puis il s’était installé en Alsace.

Fabrice était le fils d’Alain Lepaul et le frère de Sébastien Lepaul tous deux également joueurs du SAS Football par le passé.

L’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances à la famille de Fabrice, à son frère Sebastien à son fils Esteban.

🌹🌹Fabrice on pense fort à toi !! 🌹🌹

Spinalien un jour Spinalien pour toujours!! 🙏💛💙