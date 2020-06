ASSE : un ancien Vert milite pour la prolongation de Perrin

true

Aujourd’hui à Annecy, promu en National, Maxence Chapuis, l’ancien capitaine de la réserve de l’ASSE, estime que Loïc Perrin mériterait bien de prolonger d’une saison chez les Verts.

Ancien capitaine de la réserve de l’ASSE, Maxence Chapuis (26 ans) va découvrir le National avec Annecy, aux côtés de deux autres anciens Verts, Romain Spano et Anthony Le Tallec. Dans un entretien accordé à But Saint-Etienne, paru ce mercredi, le défenseur revient sur la saison de son club, ses objectifs, mais il évoque aussi l’actualité de l’ASSE. Et pour ce Stéphanois pures souches, il ne devrait pas y avoir débat pour une prolongation de Loïc Perrin, qui tarde à se concrétiser…

💚 Peuple Vert, peuples frères, la vie n’a pas de prix ! Nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous unissons nos efforts. 🤝 Agissons ensemble pour le monde de demain ! 🎶 pic.twitter.com/XaKo9s0nKQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 8, 2020

« C’est le coach Puel qui décide, c’est lui qui gère son groupe, mais franchement, ce serait bien qu’il prolonge, estime Chapuis. Ce serait une juste récompense par rapport à tout ce qu’il a apporté au club. Et je suis sûr qu’il peut encore apporter. Dans le vestiaire, des gars comme Loïc, ou comme Jessy (Moulin), c’est très important. Peut-être qu’il jouera moins, mais c’est le genre de joueur sur qui tu peux toujours compter, sur le terrain comme en dehors. »