ASSE : un ancien Vert monte au créneau pour défendre Ryad Boudebouz

L’ancien attaquant des Verts Adrien Ponsard est confiant sur la saison à venir de l’ASSE. Il met en avant la politique de jeunes que souhaite installer Claude Puel. Mais regrette la mise à l’écart de Ryad Boudebouz.

« Globalement, on a fait une bonne préparation, avec de belles victoires pour commencer et une belle finale de Coupe de France contre le PSG. A Rennes et Angers, on a moins bien fini mais c’était spécial à cause du cas de Covid, les joueurs s’étaient entraînés individuellement.

« Il faut garder Hamouma et Bouanga »

On a un bon groupe. Je pense que ça va le faire ! Je suis assez optimiste. On a perdu Perrin et Saliba mais avec Moulin, Debuchy, Fofana et Kolo, on aura une bonne assise. Silva va revenir et on va recruter un latéral gauche. Avec des gars comme Moukoudi et Maçon qui peuvent se révéler, les postes sont doublés. Au milieu, il y a de quoi faire aussi, avec Neyou qui m’a l’air d’être un bon coup et Youssouf qui revient. Il faudra voir l’intégration d’Aouchiche. Ce sera important. Et devant, je pense qu’il faut un 9 même si Abi a pas mal marqué en amical, Krasso aussi. Après, j’entends qu’Hamouma et Bouanga pourraient partir. Mais si on veut faire une bonne saison, ces joueurs-là, il faut les garder. Ce sont nos deux meilleurs buteurs de la saison passée ! Hamouma, j’aime bien ce qu’il montre depuis la reprise. Il est bien. Et Bouanga, je pense qu’il est un peu perturbé par les sollicitations, mais je ne m’inquiète pas pour lui : il va revenir, c’est un bon joueur.

« Je suis déçu pour Boudebouz, il revenait bien »

Après, par rapport aux joueurs écartés, je trouve que c’est dur pour certains. Khazri avait été très bon la première saison. Boudebouz, lui, ça me déçoit vraiment. Je suis déçu pour lui, il revenait bien. Son but contre Rennes lui avait fait du bien. Il a fait une bonne préparation. J’espère que ce ne sera pas définitif. On voit que Puel veut construire avec des jeunes. C’est normal. On a gagné la Gambardella, on est 4e centre de formation en France. Quand on a de bons jeunes, il faut les faire jouer. Au milieu, on a Youssouf, Neyou, Camara, Moueffek, Gourna-Douath, Aouchiche. Puel leur fait de la place. M’Vila a beaucoup apporté à son arrivée mais depuis quelque temps, ce n’était plus ça. Il faut que le club avance. »