ASSE : un ancien Vert revient sur sa relation spéciale avec les supporters

Désormais retraité, l’ancien latéral gauche Jonathan Brison a toujours été très apprécié des supporters de l’ASSE pour sa grinta. Il revient sur le sujet.

Stéphanois de 2012 à 2016, Jonathan Brison a laissé un très bon souvenir dans le Forez. Le latéral gauche, désormais âgé de 37 ans et retiré des terrains, a accordé une interview au site de supporters, evect, dans laquelle il est revenu sur son rapport spécial avec les supporters de l’ASSE.

« J’ai toujours eu de bonnes relations avec eux parce que les gens ne se sont pas trompés sur le fait que j’ai toujours tout donné. Je n’étais certainement pas le joueur le plus talentueux de l’effectif et j’en avais bien conscience, mais quand je mettais le pied sur le terrain, je donnais tout pour les supporters, pour l’équipe, pour le club et ça, ils le savaient. J’ai toujours été comme ça, que ce soit à Nancy avant ou à Niort après. »

« J’ai toujours été un guerrier, un battant et ça les supporters, surtout ici avec la philosophie de la ville, ils l’ont bien remarqué. Les gens savaient que je ne trichais pas et que je me donnais à 100% pour l’équipe. Cette banderole m’avait fait énormément plaisir. J’ai souvent eu l’occasion de discuter avec les supporters et ça s’est toujours très bien passé avec eux. »