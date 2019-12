ASSE : un ancien Vert se fait dégommer par son entraîneur

true

Passé de l’ASSE à Nancy l’été dernier, Kenny Rocha Santos s’est fait voler dans les plumes par son coach Jean-Louis Garcia.

Capitaine des U19 de l’ASSE vainqueurs de la Coupe Gambardella au printemps dernier, Kenny Rocha Santos (19 ans) a rejoint Nancy (L2) durant l’été, pour trouver plus de temps de jeu. En compagnie de son compatriote Vagner, actuellement sur le flanc à cause d’une fracture du péroné, et du Sénégalais Makhtar Gueye, prêté par les Verts et lui aussi blessé en cette fin d’année, à un pied, le petit milieu de terrain capverdien a disputé 20 matches lors de la première partie de saison, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

Et Rocha Santos ne gardera pas un bon souvenir de son dernier match de l’année 2019 puisqu’il s’est fait expulser dès la 17e minute à Auxerre (0-0), suite à deux cartons jaunes. Ce qui lui a valu les commentaires acerbes de son entraîneur, Jean-Louis Garcia, lequel a pointé « son énorme naïveté et son immaturité. »