ASSE : un blessé longue durée voit le bout du tunnel

true

Confiné au Cap Vert, Vagner Dias Goncalves, prêté cette saison par l’ASSE à Nancy (L2), est en phase de reprise.

Eloigné des terrains depuis la fin novembre à cause d’une fracture du péroné, Vagner Dias Goncalves, auteur de 8 buts avec Nancy, termine sa rééducation. L’Est Républicain révèle que le joueur de 24 ans, sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2022, est rentré dans son pays natal. « Dès qu’il a compris que la situation de confinement était partie pour durer, Vagner a demandé l’autorisation au club de rentrer au Cap-Vert. Avec le confinement, il était impossible pour lui de suivre son programme de remise en forme sur Nancy ».

#ASSE 🆚 #COVID19

42 000 ✅ 🏟 Vous avez déjà rempli virtuellement le plus beau Stade de France.

🔜 Prochaine étape… le Stade de France ! 🎟 1 place = 1€ 👉 https://t.co/hopaqTmbE5 pic.twitter.com/SS4Ou6fYed — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 7, 2020

Et les nouvelles sont bonnes pour le feu-follet, qui devrait bientôt être opérationnel. « Au Cap-Vert, le dribbleur prêté par Saint-Etienne est tout de suite entré en contacts avec le staff de sa sélection nationale qui l’aide au quotidien pour retrouver le plus vite possible l’intégralité de ses moyens physiques. »