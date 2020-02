ASSE : un consultant à la mode tacle Claude Puel

true

Si Claude Puel bénéficie du totem d’immunité en raison de son passé, il sont quelques-uns à commencer à penser qu’il n’est pas forcément l’entraîneur qu’il faut à l’ASSE. Habib Beye semble être l’un d’eux, si l’on s’en tient à ses propos tenus sur Canal+ après le nul contre le Stade de Reims (1-1).

« Le problème de Saint-Etienne est ailleurs que dans la cage. Il est dans les buts, mais il est aussi ailleurs. Il n’est pas que sur Ruffier. Collectivement, on a du mal à comprendre quel est le projet de jeu depuis des semaines et des semaines. C’est aussi ça la problématique. »

« Aujourd’hui, quand on voit des effectifs moins importants que celui de Saint-Etienne, on arrive quand même à voir autre chose. Ça produit du jeu. Je regarde Saint-Etienne chaque week-end et j’ai du mal à dégager un projet de jeu bien précis, quelque chose que Puel met en place. On a l’impression que cette équipe ne lui ressemble pas. C’est aussi un problème d’entraîneur et de management. »