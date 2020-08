ASSE : un favori se dégage pour le poste d’avant-centre

true

Alors que Jean-Philippe Krasso avait réalisé un bon début de préparation, Charles Abi semble aujourd’hui avoir une longueur d’avance pour débuter la saison, en pointe, à l’ASSE.

Auteur d’un but contre Rumilly (4-1) et d’un doublé contre Nice (4-1), Charles Abi a signé un nouveau doublé contre Bordeaux (4-2), samedi. Il est le meilleur buteur de l’ASSE de ce début de préparation, lui qui n’avait fait trembler les filets qu’une seule fois la saison dernière, toutes compétitions confondues. C’était en Coupe de France, sur le terrain du Paris FC (3-2).

Abi a refait son retard sur Krasso

Arrivé cet été en provenance d’Epinal, Jean-Philippe Krasso, lui, a inscrit 3 buts. « Il a une première touche technique très intéressante. Pour moi, il a le même profil que Charles . Mais, à l’heure actuelle, Jean-Philippe est certainement en avance », avait glissé Puel à la reprise de l’entraînement, fin juin. Un mois et demi plus tard, pas sûr que ce soit encore le cas… S’il a montré de bonnes choses lors des premiers matches de préparation, Krasso a été plus en dedans lors de ses dernières apparitions, lui qui n’a plus trouvé le chemin des filets lors de ses trois dernières apparitions.

Romain Hamouma avait été aligné en pointe lors de la finale de Coupe de France contre le PSG (0-1). Mais comme Wahbi Khazri, avec sa tendance à dézoner, l’ancien caennais n’est pas un vrai 9. Quant à Loïs Diony, l’ASSE espère trouver une solution pour s’en séparer, à un an du terme de son contrat.