ASSE : un lien inattendu se crée entre Olivier Pickeu et les Verts

Olivier Pickeu, l’ancien manager général du SCO Angers, dont le nom a régulièrement été évoqué à l’ASSE, a été officiellement licencié.

C’est l’épilogue attendu d’une procédure qui a démarré il y a quelques semaines. Souvent cité pour venir à l’ASSE, Olivier Pickeu a été licencié pour faute grave par le SCO Angers. Une procédure que l’ancien dirigeant angevin va contester de son propre aveu.

Dans les colonnes de l’Equipe, Pickeu a mis les choses au clair. « Je laisse au président Saïd Chabane le soin de communiquer les motifs allégués pour tenter de justifier cette décision que je conteste avec la plus grande fermeté. Le moment venu, j’entends faire valoir mes droits au regard du très grave préjudice personnel et professionnel que je subis du fait de cette brusque mise à l’écart et des motifs et des conditions dans lesquels elle est intervenue. »

Ouest France, de son côté, a révélé une information surprenante relayée par Poteaux Carrés. Olivier Pickeu, pour se défendre, aurait en effet choisi l’avocat… de l’ASSE. Mais aussi celui de Claude Puel il fût un temps. « L’avocat engagé par Olivier Pickeu, Me Olivier Martin, n’est pas un inconnu du monde du football : il est l’avocat de l’AS Saint-Etienne, et a défendu plusieurs acteurs du ballon rond, notamment Claude Puel lors de sa procédure face à l’Olympique lyonnais », écrit Ouest France. Suffisant pour relancer la piste Pickeu à Saint-Etienne ? A priori, le dossier n’est plus à l’ordre du jour actuellement.