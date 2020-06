ASSE : un retour de Gasset au premier plan vient d’avorter

true

Jean-Louis Gasset, qui a réussi à remettre l’ASSE sur le devant de la scène après une période délicate, a encore envie d’entraîner. Un train vient de lui passer sous le nez.

Personne à Saint-Étienne n’a la mémoire courte quand il s’agit de football. Et encore moins quand on parle de Jean-Louis Gasset (66 ans). Arrivé comme pompier de service fin 2017 pour driver une équipe dirigée par le néophyte Julien Sablé et à la dérive après le fiasco Oscar Garcia, le coach à la casquette avait su trouver les ressorts pour la relancer.

Grâce à un plan très bien huilé et aidé par son acolyte Ghislain Printant, Gasset avait terminé la saison en boulet de canon. Les supporters stéphanois connaissent la suite, forcément : un échec industriel pour Printant en n°1 et une place en L1 sauvée in extremis grâce au coronavirus avec Claude Puel aux commandes.

Gasset a failli rebondir à Toulouse

Gasset, depuis son départ, est sorti du silence pour expliquer son envie encore vive de coacher un club ou une sélection, africaine notamment. C’est pourtant en L2 qu’il a été proche de revenir par la grande porte ces derniers jours. Le site Les Violets, bien informé sur le Téfécé, assure que l’ancien coach du PSG « aujourd’hui basé à Montpellier était tenté de venir relever le challenge toulousain. Finalement, l’opération n’a pas pu se faire. »