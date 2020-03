ASSE : une autre voix vient désamorcer les problèmes entre Puel et Romeyer

true

Alors que l’Equipe a frappé fort au sujet de l’ASSE ce vendredi, il semble que les problèmes ne soient pas si importants que cela.

Un premier article publié jeudi soir, et une Une sans équivoque ce matin. L’Equipe a mis le feu à l’ASSE ces dernières en évoquant notamment une « désunion sacrée ». En cause, des tensions entre Roland Romeyer et Claude Puel.

L’entraîneur de l’ASSE, lassé de l’emprise de Romeyer dans les affaires quotidiennes du club, serait agacé que Xavier Thuilot, nommé directeur général à son initiatve, soit bridé dans ses prérogatives. Au point même que le coach stéphanois aurait mis son poste en jeu si la situation ne changeait pas.

Alors que la situation se serait arrangée depuis, le club stéphanois a communiqué sur le sujet ce vendredi en pointant du doigt la « polémique inutile » créée par l’Equipe. Une communication officielle qui va totalement dans le sens de ce qu’écrivait Peuple Vert ce matin. Généralement bien informé sur les coulisses du club, le site stéphanois a minimisé ces événements. « Ce n’est finalement qu’une mise au point entre membres d’une même famille. Roland Romeyer, que l’on sait davantage ancré dans son ancien rôle de pilote, a maladroitement pris la main sur des dossiers normalement dévolus à Xavier Thuilot et Claude Puel », écrit d’abord Peuple Vert avant d’estimer que « tout est bien qui finit bien » dans ce dossier qui serait déjà refermé.