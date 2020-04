ASSE : une grosse menace financière planerait au dessus des Verts

Depuis quelques semaines que le football français est à l’arrêt, Bernard Caiazzo est en première ligne pour défendre l’intérêt des clubs. Le président du conseil de surveillance de l’ASSE est sur tous les fronts dans la période difficile que traversent le monde du football. Avec une pensée pour le cas particulier des Verts ?

En effet, le club stéphanois, comme tous les clubs de Ligue 1 doit compenser avec le gros manque à gagner d’une fin de saison tronquée pour le moment. Et la perspective d’une non-reprise du championnat serait forcément un terrible coup dur. D’autant plus que si l’on en croit le journaliste Romain Molina, la situation financière du club stéphanois serait très tendue.

Puis, on fera bientôt une vidéo spéciale sur les finances de Saint-Etienne, un club au bord de gros, gros, gros soucis car il n’y a plus rien dans les caisses et il faut rembourser des prêts. Dire que Caiazzo donne des leçons de gestion…

— Romain Molina (@Romain_Molina) April 10, 2020