ASSE : une légende lyonnaise veut faire payer à Puel son passage à l’OL

Ce soir à 21h, c’est le grand derby entre l’OL et l’ASSE. Un match forcément particulier pour Claude Puel. Parce que l’entraîneur stéphanois a débuté son mandat par une victoire lors du match aller (1-0), parce qu’il est sous pression à cause des mauvais résultats, parce qu’il est en conflit larvé avec les cadres de son effectif et parce qu’il a officié quatre ans dans le camp d’en face (2008/12).

L’Equipe du jour rappelle qu’à son arrivée à Lyon, Puel avait fait exactement comme à Saint-Etienne aujourd’hui, s’attaquant à des indéboulonnables comme Juninho et surtout Cris. Il avait également rogné les prérogatives d’un Bernard Lacombe, qui ne semble pas près de le lui pardonner : « Bernard Lacombe, qui avait vu son influence s’étioler une première fois avec l’arrivée à Lyon de ce manager aux prérogatives étendues, écourte la conversation quand elle arrive sur ce dossier :

« Puel, ce n’était pas ma tasse de thé. Il avait signé un contrat d’une durée qui ne se voit pas souvent. Ce n’est pas la personne dont il faut me parler. Ce qu’il a fait cher nous et ce qu’il semble faire à Saint-Etienne aujourd’hui, il le fera tout le temps. Il l’avait déjà fait à Monaco. il est comme ça ». Le tout récent retraité n’en dira pas plus. Mais on dirait que son envie de gagner le derby est plus vive que jamais. »