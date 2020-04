ASSE : une pépite de Claude Puel louée pour son intelligence

true

Le milieu de terrain Mahdi Camara, qui s’est imposé sous les ordres de Claude Puel, s’est révélé la saison passée du côté de Laval.

Devenu un élément prépondérant de l’AS Saint-Etienne depuis l’arrivée de Claude Puel (20 matches, 2 buts), Mahdi Camara est la preuve que la persévérance finit toujours pas payer. Car le milieu de terrain de 20 ans, arrivé chez les Verts il y a sept ans, n’a pas connu une progression linéaire.

Mais son prêt à Laval la saison passée lui a fait le plus grand bien. Selon l’entraîneur des Mayennais, Pascal Braud, interrogé par le site officiel de l’ASSE, Camara a fait preuve d’une grande intelligence en acceptant de passer une année en Troisième division : « Il a su se remettre en question en acceptant d’être prêté en National. Bien qu’arrivant d’un club de L1, aucun temps de jeu ne lui était garanti ».

« Eh bien, il aura tout simplement disputé tous les matches et fait l’unanimité par son remarquable état d’esprit et ses qualités de footballeur. Joueur intelligent, il analyse bien les situations, sait prendre l’info et se positionner. Dans un rôle de box to box, il nous a marqué des buts importants, s’est discipliné. J’ignore ce que l’avenir lui réserve mais, croyez-moi, il a des atouts pour s’imposer. »