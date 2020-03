ASSE : une vraie légende des Verts a fêté un anniversaire symbolique

false

Le site officiel de l’ASSE ne pouvait pas passer à côté. Hier, Ivan Curkovic fêtait ses 76 ans. Un chiffre symbolique pour le Serbe, qui avait mené l’ASSE en finale de la Coupe d’Europe des clubs champions en 1976, à Glasgow, où les Verts de Larqué, Piazza, Rocheteau et des frères Revelli, notamment, s’étaient inclinés face au Bayern Munich (0-1).

Quelques jours après que Patrick Glanz, l’agent de Stéphane Ruffier, se soit fait reprendre de volée, par Jean-Michel Larqué en particulier, pour avoir dit que Claude Puel « crachait sur une légende de Saint-Etienne » en écartant le Basque au profit de Jessy Moulin, cet anniversaire est l’occasion pour le club de rappeler, via son site, que « Curko » totalise 4 titres de champion de France avec l’ASSE et 3 victoires en Coupe de France. Depuis Belgrade, où il réside, le président d’honneur du Partizan demeure Ambassadeur de l’ASSE. Où ses qualités sportives mais aussi humaines ont toujours forcé l’admiration et le respect.