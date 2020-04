ASSE : Wesley Fofana a prolongé (officiel)

true

L’ASSE vient d’annoncer la prolongation du contrat de Wesley Fofana jusqu’en 2024.

C’était dans les tuyaux, c’est officiel : Wesley Fofana (19 ans) vient de prolonger son contrat à l’ASSE jusqu’en 2024. Claude Puel se dit « très heureux d’inscrire Wesley Fofana dans le futur de l’AS Saint-Étienne » , lui qui estime que le joueur « doit devenir une pièce maîtresse de l’équipe ». « Il a un énorme potentiel avec l’état d’esprit d’un compétiteur mais il faut qu’il progresse encore dans la régularité et la concentration », a commenté le coach des Verts sur le site du club forézien.

✍️ Prolongation de contrat pour @Wesley_Fofanaa ! 👨‍🎓 Le jeune défenseur central, pur produit de la #FormationASSE, est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2⃣0⃣2⃣4⃣ ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 21, 2020

Si cette prolongation est évidemment une bonne nouvelle, on rappellera qu’il y a tout juste un an, William Saliba avait lui aussi signé un bail longue durée avec l’ASSE, ce qui n’avait pas empêché les dirigeants de le vendre à Arsenal, à tout juste 17 ans, pour 29 M€, en obtenant des Gunners qu’il soit prêté pour cette saison… Auteur d’une belle saison, Fofana est dans le viseur de plusieurs clubs étrangers, notamment Everton, Leipzig et le Milan AC.